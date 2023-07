Découverte de la généalogie Centre Généalogique de loire-atlantique Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Découverte de la généalogie Centre Généalogique de loire-atlantique Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Découverte de la généalogie 16 et 17 septembre Centre Généalogique de loire-atlantique Entrée libre Comment débuter son arbre généalogique, présentation des différents documents et logiciels de généalogie Centre Généalogique de loire-atlantique 1, rue Darbefeuille, Nantes, 44000 Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire Bus ligne 11, arrêt tram Chantiers Navals Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Loire-Atlantique, Nantes
Autres
Lieu
Centre Généalogique de loire-atlantique
Adresse
1, rue Darbefeuille, Nantes, 44000
Ville
Nantes
Departement
Loire-Atlantique

