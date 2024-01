Ma Fabrique à mots/Nathalie M’Rica : contes pour les petits Centre Gamarde-les-Bains, mercredi 10 avril 2024.

Gamarde-les-Bains Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 17:00:00

fin : 2024-04-10 17:45:00

Il était une fois Ma Fabrique à Mots un univers où les contes, les comptines et jeux de doigts se croisent, se décroisent et croissent…

Ma Fabrique à Mots c’est le bébé de Nathalie, une conteuse pour les petits.

Pendant 2 mois, Nathalie a rencontré les enfants de maternelle de l’école de Gamarde. Aujourd’hui, c’est la restitution , ce sont eux les acteurs.

Mais après leur création et le goûter, c’est Nathalie qui leur offrira des contes, des comptines et jeux de doigts qui se croisent, se décroisent et croissent…Nathalie espère que cette histoire n’aura pas de fin…..

Les bons contes font……

Centre Salle à définir

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Terres de Chalosse