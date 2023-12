Loto de l’APEL de l’école Notre dame de Grâce Centre Frédéric Mistral Maillane, 28 janvier 2024 15:30, Maillane.

Maillane,Bouches-du-Rhône

Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Privée Notre Dame de Grâce Saint Joseph.. Familles

2024-01-28 15:30:00 fin : 2024-01-28 19:00:00. .

Centre Frédéric Mistral Route de Saint Rémy

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Loto organized by the Parents Association of the Private School Notre Dame de Grace Saint Joseph.

Loto organizado por la Asociación de Padres del Colegio Privado Notre Dame de Grâce Saint Joseph.

Lotto, das von der Elternvereinigung der Privatschule Notre Dame de Grâce Saint Joseph organisiert wird.

