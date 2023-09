Bourses aux Pièces Centre Frédéric Mistral Maillane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane Bourses aux Pièces Centre Frédéric Mistral Maillane, 18 novembre 2023, Maillane. Maillane,Bouches-du-Rhône Bourses aux pièces organisée par l’association Les Passionnés du Galet..

2023-11-18 07:30:00 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

Centre Frédéric Mistral Route de Saint Rémy

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Coin market organized by the association Les Passionnés du Galet. Mercado de monedas organizado por la asociación Les Passionnés du Galet. Münzbörsen, organisiert von der Vereinigung Les Passionnés du Galet. Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Maillane Autres Lieu Centre Frédéric Mistral Adresse Centre Frédéric Mistral Route de Saint Rémy Ville Maillane Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre Frédéric Mistral Maillane latitude longitude 43.831008;4.783574

