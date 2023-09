Vide ta Chambre Centre Frédéric Mistral Maillane, 12 novembre 2023, Maillane.

Maillane,Bouches-du-Rhône

« Vide ta chambre ! »

Journée « Vide ta chambre ! » organisée par l’Association de la crèche des Jeunes Pousses,.

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 16:00:00. .

Centre Frédéric Mistral Route de Saint Rémy

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Empty Your Room Day

Vide ta chambre! » day organized by the Association de la crèche des Jeunes Pousses,

jornada « Vacía tu habitación

Jornada « Vacía tu habitación » organizada por la Association de la crèche des Jeunes Pousses,

» Leere dein Zimmer! «

Der Tag « Leere dein Zimmer! » wird von der Association de la crèche des Jeunes Pousses organisiert,

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence