GRANDES SURFACES CENTRE FRANCOIS MAURIAC Saint-Maixant, 13 février 2024, Saint-Maixant.

THÉÂTREScène nomadeMardi 13 février à 19hGrandes surfacesCompagnie l’AnnexeQuand Baptiste Amann a découvert, à sa sortie, L’école du micro d’argent du groupe IAM, c’était au casque audio sur l’une de ces bornes d’écoute que l’on trouvait alors dans les centres commerciaux. Il avait 11 ans et se souvient du choc sensible, considérable, qui l’a traversé.De cette expérience fondatrice, il tire un monologue très personnel qui dit l’importance fondamentale de cet album dans sa construction. Comme un aveu de faiblesse, il parle aussi des motifs de la superficialité de sa jeunesse, de sentiment d’illégitimité, et il se rappelle qu’on n’est pas tous « nés sous la même étoile ».Ce spectacle est une ode aux années 1990 dans une ville en pleine mutation, l’expression du désir sans cesse renouvelé de planter des graines dans du béton.C’est infernal comme parler musique revient tout de suite à parler d’intimité. Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la GirondeAutour du spectacle- Bord de scène après le spectacle- Séance scolaire à 14h, salle François MauriacAvec vousAtelier d’écriture avec Baptiste AmannModalités sur www.lescarmes.frDistribution :Texte et interprétation : Baptiste AmannPour toutes et tous à partir de 12 ansDurée : 45 minutesMalagar, Centre François Mauriac

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 19:00

CENTRE FRANCOIS MAURIAC MALAGAR 33490 Saint-Maixant