Vivace Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar, 13 mai 2023, Saint-Maixant.

Vivace, chorégraphie d’Alban Richard

Avez-vous le sens du rythme ? Leçon de tempo avec les danseurs Anthony Barreri et Yannick Hugron. Comme son nom l’indique, Vivace, une création signée Alban Richard, est basée sur le nombre de pulsations en musique. Elles sont nombreuses, entre 120 et 140 par minute. Musique baroque, électro en passant par le rock’n roll, autant de styles qui enflamment les corps de ce duo. Vives et communicatives, 35 mn de « bon son » tour à tour buzzés, entraînent le public à bouger, mais est-ce par la vue des corps frénétiques ou les pulsations de la musique… allez-vous rester de marbre ?

Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar 17 Route de Malagar, 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://malagar.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0557981717 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@malagar.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://malagar.fr »}] Demeure girondine de l’écrivain François Mauriac, Malagar est un site exceptionnel dominant la vallée de la Garonne, la forêt des Landes, aux confins d’une région patrimoniale et viticole prestigieuse. Maison d’écrivain au cœur d’un vignoble de quinze hectares, le domaine est resté tel que François Mauriac, prix Nobel de Littérature, l’a laissé en 1968. Lieu de mémoire consacré à l’auteur du Nœud de Vipère ou entre autres du Bloc-Notes, Malagar, Patrimoine du Conseil Régional d’Aquitaine depuis 1985, est aussi un lieu de culture vivante, qui propose de mai à octobre, une saison culturelle où se croisent les disciplines : musique, théâtre, danse, cinéma, expositions, rencontres littéraires et débats d’idées. © Centre françois Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

© Vivace – Agathe Poupeney