Atelier manga avec Hachin Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar, 13 mai 2023, Saint-Maixant.

Atelier manga avec Hachin Samedi 13 mai, 15h30 Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar Gratuit sur inscription

Atelier manga avec Hachin, créateur de SkilledFast.

Hachin est un jeune mangaka français diplômé d’un DUT en Génie Civil. Ses références en matière de dessin : Akira Amano (Reborn), Tite Kubo (Bleach), Kentaro Miura (Berserk) mais surtout Kim Jung gi (Spygames) qu’il apprécie particulièrement. Amateur de science-fiction, Hachin affectionne ce genre littéraire, cinématographique et artistiques. Son but ? Interroger et stimuler la réflexion autour de sujets actuels de notre société en perpétuelle évolution.

SkilledFast (Éd. H2D – Pika, 2021)

En 2097, les humains désormais augmentés utilisent des SkilledFast : un implant situé dans leur nuque permettant d’acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva Steins, le commandant de la police de Central City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées mises en scène, leur SkilledFast méticuleusement retiré. Au point mort dans ses investigations, Eva reçoit l’aide providentielle de Roman Kirkegaard, un ancien policier reconverti en détective privé, lui-même sur les traces de cet étrange serial killer, pour des raisons clairement plus personnelles !

SkilledFast, Éd. H2T – Pika, série complète en 3 tomes

Centre François Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar 17 Route de Malagar, 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://malagar.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0557981717 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@malagar.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://malagar.fr/?Des-Livres-Moi-2023 »}] Demeure girondine de l’écrivain François Mauriac, Malagar est un site exceptionnel dominant la vallée de la Garonne, la forêt des Landes, aux confins d’une région patrimoniale et viticole prestigieuse. Maison d’écrivain au cœur d’un vignoble de quinze hectares, le domaine est resté tel que François Mauriac, prix Nobel de Littérature, l’a laissé en 1968. Lieu de mémoire consacré à l’auteur du Nœud de Vipère ou entre autres du Bloc-Notes, Malagar, Patrimoine du Conseil Régional d’Aquitaine depuis 1985, est aussi un lieu de culture vivante, qui propose de mai à octobre, une saison culturelle où se croisent les disciplines : musique, théâtre, danse, cinéma, expositions, rencontres littéraires et débats d’idées. © Centre françois Mauriac de Malagar – Domaine de Malagar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T15:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

©Hachin / Ludivine Gouhier