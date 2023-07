Découverte de la chapelle Centre François-Garnier Châtillon-sur-Indre, 16 septembre 2023, Châtillon-sur-Indre.

Visite commentée de la chapelle du château royal de Châtillon-sur-Indre.

Centre François-Garnier 10 Place du Marché 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire http://www.rencontre-patrimoine-religieux.com https://www.facebook.com/pages/Association-Rencontre-avec-le-Patrimoine-religieux/214660381892452 Le Centre François-Garnier est installé dans le site historique du château royal de Châtillon-sur-Indre. Ses locaux occupent plus particulièrement l’ancienne chapelle gothique du château, dont subsistent de nombreux vestiges. Créé en 2004 par l’association Rencontre avec le Patrimoine religieux, il développe diverses activités de recherche, d’étude et de valorisation du patrimoine religieux dont la région Centre-Val de Loire est particulièrement riche, et met à la disposition des étudiants et des chercheurs un centre de documentation spécialisé dans ce domaine. – accès escaliers par le 10 Place du Marché ; – accès de plain-pied par la Place du Château (portail de l’école F. Rabelais).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

