Venez fêter les francophonies ! Grande soirée Slam et musique Centre français de Berlin, 22 mars 2023, Berlin. Venez fêter les francophonies ! Grande soirée Slam et musique Mercredi 22 mars, 19h00 Centre français de Berlin Les coprésidents 2023 du Réseau des Ambassades et Représentations francophonies à Berlin : la Délégation générale du Québec en Allemagne, l’Ambassade du Canada et l’Ambassade d’Haïti sont heureux de s’associer au CFB/ Maison des Francophonies pour vous offrir une très belle soirée autour du slameur Élémo et de la chanteuse Rachelle Jeanty.

Cette soirée est construite comme un moment musical mais aussi un temps de partage entre francophones, francophiles et publics curieux de Berlin ou d’ailleurs.

Alors venez nous retrouver le 22 mars ! Centre français de Berlin Müllerstrasse 74 13349 Berlin Berlin 13349 Wedding Berlin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

