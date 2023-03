Concours de lectures francophones Centre français Berlin Catégorie d’Évènement: Berlin

Concours de lectures francophones Centre français, 22 mars 2023, Berlin. Concours de lectures francophones Mercredi 22 mars, 08h00 Centre français Le 22 mars 2023, les élèves des écoles européennes de Berlin peuvent participer aux concours de lectures francophones. Des ateliers avec le slameur canadien Elémo sont ouverts aux enseignantes et enseignants. L’évènement, organisé par la Maison des Francophonies du Centre français de Berlin, se tient au Centre français de Berlin. Centre français Müllerstraße 74 Berlin Berlin 13349 Wedding Berlin [{« type »: « link », « value »: « https://centre-francais.de/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T08:00:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00

2023-03-22T08:00:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00

