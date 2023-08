Festival du Sud-Ouest Centre festif Sauvagnon Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sauvagnon Festival du Sud-Ouest Centre festif Sauvagnon, 16 septembre 2023, Sauvagnon. Sauvagnon,Pyrénées-Atlantiques 12h : méchoui

14h : marché artisanal + jeux

19h : spectacle et initiation danse traditionnelle Lo Ceu de Pau + foodtruck

22h : concert Doya.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Centre festif Place du Champ de Foire

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12pm: barbecue

2pm: craft market + games

7pm: Lo Ceu de Pau traditional dance show and initiation + foodtruck

22h : Doya concert 12h: barbacoa

14h: mercado artesanal + juegos

19h: espectáculo de danza tradicional e iniciación Lo Ceu de Pau + foodtruck

22h: concierto de Doya 12 Uhr: Mechoui

14 Uhr: Kunsthandwerkermarkt + Spiele

19 Uhr: Aufführung und Einführung in den traditionellen Tanz Lo Ceu de Pau + Foodtruck

22 Uhr: Konzert Doya Mise à jour le 2023-08-25 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sauvagnon Autres Lieu Centre festif Adresse Centre festif Place du Champ de Foire Ville Sauvagnon Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Centre festif Sauvagnon latitude longitude 43.4038;-0.38591

Centre festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvagnon/