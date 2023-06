COURT-CIRCUIT : Impressions américaines (Conventionnement 2023-2024) Centre événementiel de Courbevoie Courbevoie, 23 juin 2023, Courbevoie.

COURT-CIRCUIT : Impressions américaines (Conventionnement 2023-2024) Vendredi 23 juin, 20h45 Centre événementiel de Courbevoie Gratuit

En 2013 Tanguy Viel fait paraître son roman La disparition de Jim Sullivan qu’il considère comme son « roman américain ». Ce spectacle est une tentative de rassembler la somme hétérogène des images que pouvait générer en lui l’évocation des États-Unis, alimentée par la littérature et le cinéma de ce grand pays.

C’est une promenade à travers ces images et ces scènes si reconnaissables à laquelle nous vous convions, guidés par le personnage «typiquement américain» de Dwayne Koster, héros du roman La disparition de Jim Sullivan. Les pièces musicales et les instruments choisis ici font écho à cet univers, autant dans l’assemblage formel d’impressions et de paysages qu’ils dessinent que dans les tons et les couleurs qu’ils dégagent.

Centre événementiel de Courbevoie 7 boulevard Aristide Briand Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:45:00+02:00 – 2023-06-23T21:30:00+02:00

Création contemporaine concert-lecture

Stéphane Lavoué