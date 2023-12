LORSQUE L’ENFANT PARAIT CENTRE EVENEMENTIEL COURBEVOIE Courbevoie Catégorie d’Évènement: Courbevoie LORSQUE L’ENFANT PARAIT CENTRE EVENEMENTIEL COURBEVOIE Courbevoie, 7 janvier 2024, Courbevoie. Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…

Tarif : 25.30 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 16:00
Réservez votre billet ici
CENTRE EVENEMENTIEL COURBEVOIE
7, BVD ARISTIDE BRIAND
92400 Courbevoie

