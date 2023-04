SPORTS ET NATURE Centre EVADE Marigny Catégories d’Évènement: Manche

SPORTS ET NATURE Centre EVADE, 17 avril 2023, Marigny. SPORTS ET NATURE 17 – 21 avril Centre EVADE Un co-voiturage sera organisé pour partir de la Ville de PORT DE BOUC vers la gare de départ du train à MIRAMAS. Le tarif du séjour s’élève à 10€ par enfant. Pour les vacances de Printemps, du 17 au 21 avril 2023, nous proposons un sejour à des enfants de 6 à 11 ans, visant à favoriser le départ en vacances d’enfants de conditions sociales différentes, d’acquerir ou de renforcer leurs connaissances en alliant jeux et apprentissages, et de découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux adultes. A travers des activités diverses et variées : activités sportives et de pleine nature, activités culturelles et decouverte de notre patrimoine, ateliers de créativité avec la réalisation de leur carnet de voyage, les enfants developperont les compétences de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Nous aborderons une multitude de notions tout au long de la journée type :

de 7h30 à 8h : lever

8h à 9h : petit déjeuner équilibré (notions d’équilibre alimentaire)

9h à 9h15 : brossage des dents (notions hygiène)

9h15 à 9h30 : rangement chambre (mise en place d’un planning de vie quotidienne)

9h30 à 11h45 : activités sportives ou culturelles (acquisition de savoirs)

11h45 à 12h : lavage main (notions d’hygiène) avant chaque repas/petit dejeuner/gouter

12h à 13h30 : repas équilibré (notions d’équilibre alimentaire)

13h30 à 14h : temps libre (apprentissage du vivre ensemble)

14h à 16h30 : activités sportives ou culturelles (acquisition de savoirs)

16h30 à 17h : gouter (notions d’équilibre alimentaire)

17h à 17h15 : conseil des enfants : 4 groupe de 6 enfants et 1 adulte – petits groupes pour faciliter la prise de parole (synthèse de la journée, et echanges sur la journée du lendemain…)

17h15 à 18h30 : renforcement scolaire (acquisition de savoirs)

18h30 à 19h : douche (notions d’hygiène)

19h à 20h : repas équilibré (notions d’équilibre alimentaire)

20h à 21h30 : réalisation du carnet de voyage (acquisition de savoir-faire)

