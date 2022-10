Conférence grand public : RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM, UN ENJEU STRATEGIQUE. Centre européen de la céramique, 28 novembre 2022, Limoges.

Conférence grand public : RECYCLAGE DES BATTERIES AU LITHIUM, UN ENJEU STRATEGIQUE. Lundi 28 novembre, 18h00

Conférence organisée dans le cadre de la journée de la formulation de la société chimique de France.

Centre européen de la céramique 12 rue Atlantis limoges Ester Limoges 87068 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les batteries lithium ion contiennent de nombreux métaux dont les ressources sont limitées dans le monde entier voire critiques, c’est-à-dire avec un approvisionnement difficile en Europe.

Ces batteries ont tout d’abord été recyclées pêle- mêle avec d’autres types de batteries dans des hauts fourneaux par la voie pyrométallurgique. Seuls les métaux couteux (Cobalt, Nickel, Cuivre) étaient récupérables. Mais l’augmentation du flux de ces batteries au lithium a permis de développer des filières spécifiques en ajoutant des méthodes de dissolution et de séparation en solution aqueuse par voie dite hydrométallurgique. Ces techniques ont permis de récupérer d’autres métaux tel que le Lithium dont le prix ne cesse d’augmenter. Ceci a permis aussi de recycler en «boucle fermée » des batteries pour récupérer progressivement tous les composants et directement refabriquer des batteries.

Mais les batteries évoluent encore. Elles sont pourtant toujours aussi dangereuses et difficiles à démonter. Leur recyclage coûte de l’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et pollue de l’eau. Le pire, c’est qu’elles sont de moins en moins chères car elles contiennent de moins de métaux couteux. Ceci rend le recyclage moins rentable.

Il faut donc être innovant pour réparer, ré- employer, ré-utiliser les batteries pour llonger leur cycle de vie avant de les recycler, les rendre démantelables sans danger, et savoir récupérer aisément les composants pour les régénérer et les réutiliser sans avoir à refabriquer une batterie complète plutôt que de les attaquer chimiquement pour récupérer les éléments. On parle d’écoconception.

Tous ces développements sont les objectifs du recyclage pour 2030 afin de généraliser le recyclage des batteries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T18:00:00+01:00

2022-11-28T19:00:00+01:00