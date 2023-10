LOTO Centre Europa Hettange-Grande, 14 octobre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

Venez tenter votre chance au Loto du FC Hettange-Grande.

De nombreux lots sont à gagner lors de cette soirée conviviale, vous serez peut-être le grand vainqueur.

Buvette et restauration sur place.

Réservations par mail ou téléphone.

Ouverture des portes à 18h.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . 2 EUR.

Centre Europa Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



Come and try your luck at the FC Hettange-Grande Lotto.

There are lots of prizes to be won during this convivial evening, and you could be the big winner.

Refreshments and snacks on site.

Reservations by e-mail or telephone.

Doors open at 6pm.

Ven a probar suerte en la lotería del FC Hettange-Grande.

En esta simpática velada podrá ganar muchos premios y convertirse en el gran ganador.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Reservas por correo electrónico o teléfono.

Apertura de puertas a las 18.00 horas.

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto des FC Hettange-Grande.

An diesem geselligen Abend gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen, vielleicht sind Sie der große Gewinner.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierungen per E-Mail oder Telefon.

Türöffnung um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS