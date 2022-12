Tel un Pompier ! CENTRE ERREKA GORRI, 17 juillet 2022, .

Viens t’initier au monde des soldats du feu et découvre les techniques de secours !

CENTRE ERREKA GORRI BOURG, 64430 ALDUDES

Le centre Erreka Gorri est un établissement permanent situé au cœur de la BASSE NAVARRE, dans les Pyrénées-Atlantiques (64). Il est situé au sein du village basque des ALDUDES, bourg de montagne calme et paisible, à la frontière espagnole. La vallée des Aldudes est cernée de crêtes atteignant 1000 mètres d’altitude. Elle s’étire le long de la Nive des Alduldes et livre son histoire pastorale à travers ses fermes peuplant la montagne. Très jolies vues sur la vallée paradisiaque et verdoyante. Le centre comprend des chambres de 2 à 6 lits, avec sanitaires par bloc de chambres (74 lits), une salle de repos et d’activités. Grande salle de restauration, salle de jeux et accès sécurisé au village. Il est à proximité immédiat du centre du village où vous y trouverez trinquet, fronton et commerces de produits locaux.

Tout au long de la semaine, tu vivras des épreuves de force, de courage et de bravoure.

Au travers d’ateliers ludiques, tu t’approprieras les notions de sécurité, d’autonomie, d’entraide et de solidarité, qualités propres à tous les pompiers !

A la fin de ton séjour, tu participeras à la grande cérémonie de remises de récompenses.

