Cap 33 : Approfondissement équitation Centre équetre du Dropt Bagas, 20 juillet 2023, Bagas.

Bagas,Gironde

Séances approfondissement équitation au centre équestre de Bagas tous les mardis après-midi et jeudis matin. Sur réservation..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 11:30:00. EUR.

Centre équetre du Dropt

Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Riding lessons at the Bagas riding center every Tuesday afternoon and Thursday morning. Reservations required.

Clases de equitación en el centro ecuestre de Bagas todos los martes por la tarde y los jueves por la mañana. Es necesario reservar.

Vertiefende Reitstunden im Reitzentrum Bagas jeden Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag. Nach vorheriger Anmeldung.

