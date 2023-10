STAGE EQUESTRE ANIMATION D’HALLOWEEN Centre Equestre Yssingeaux, 31 octobre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le Centre Equestre de Choumouroux vous propose un stage ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.

– Jeux à poney : types relais, poney games

– Election du meilleur déguisement d’Halloween.

2023-10-31 09:30:00 fin : 2023-10-31 12:30:00. .

Centre Equestre Choumouroux

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre Equestre de Choumouroux offers a course open to children aged 3 to 12.

– Pony games: relay types, pony games

– Election of the best Halloween costume

El Centro Ecuestre de Choumouroux propone un curso abierto a niños de 3 a 12 años.

– Juegos con ponis: tipos de relevos, juegos con ponis

– Elección del mejor disfraz de Halloween

Das Centre Equestre de Choumouroux bietet einen Kurs für Kinder von 3 bis 12 Jahren an.

– Spiele auf dem Pony: Staffeltypen, Ponyspiele

– Wahl des besten Halloween-Kostüms

Mise à jour le 2023-10-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire