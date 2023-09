Cet évènement est passé La journée du cheval Centre équestre Les Joncs Griselles Catégorie d’Évènement: Griselles La journée du cheval Centre équestre Les Joncs Griselles, 10 septembre 2023, Griselles. La journée du cheval Dimanche 10 septembre, 14h00 Centre équestre Les Joncs Le centre équestre Les Joncs organise une journée porte ouverte ! Au programme, des animations pour petits et grands autour des chevaux et poneys Centre équestre Les Joncs Les Joncs, Griselles Griselles [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T17:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Griselles

Lieu
Centre équestre Les Joncs
Adresse
Les Joncs, Griselles
Ville
Griselles

