Soirée indienne au centre équestre les Hauts de Blond Centre équestre les Hauts de Blond Blond, 20 juillet 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Viens te glisser dans la peau d’un Sioux le temps d’une soirée! Enfile ton déguisement et deviens membre de la tribu des Hauts de Blond! Pendant cette soirée, les enfants commenceront par le déguisement de leur poney puis ils pourront monter comme un vrai indien sans selle et faire des jeux à poney dans le manège, puis ils partiront pour une balade à poney de 30 minutes. Pour terminer la soirée, après avoir lâché les chevaux en liberté autour de l’étang, les enfants seront invités à manger un repas au coin du feu : barbecue, bananes grillées au chocolat et chamallow seront au rendez-vous pour terminer cette journée remplie de magie. Ouvert aux enfants ayant déjà fait un baptême de poney et à partir de 5 ans. Sur réservation, nombre de places limité..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 21:30:00. EUR.

Centre équestre les Hauts de Blond

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and slip into the skin of a Sioux for an evening! Put on your costume and become a member of the Hauts de Blond tribe! During the evening, children will start by dressing up their pony, then they can ride like a real Indian without a saddle and play pony games in the carousel, before setting off for a 30-minute pony ride. To round off the evening, after letting the horses loose around the pond, the children will be invited to enjoy a meal by the fire: barbecue, chocolate-grilled bananas and marshmallows will round off this magical day. Open to children aged 5 and over who have already taken a pony ride. Limited number of places available.

¡Ven y métete en la piel de un sioux por una noche! ¡Ponte tu disfraz y conviértete en un miembro de la tribu Hauts de Blond! Durante la velada, los niños empezarán por vestir a su poni, después podrán cabalgar como un auténtico indio sin montura y jugar a los ponis en el carrusel, antes de dar un paseo de 30 minutos en poni. Para rematar la velada, después de soltar a los caballos alrededor del estanque, se invitará a los niños a comer junto al fuego: barbacoa, plátanos asados con chocolate y malvaviscos formarán parte del menú para poner fin a este día mágico. Abierto a niños a partir de 5 años que ya hayan dado un paseo en poni. Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Schlüpfe für einen Abend in die Rolle eines Sioux! Schlüpfe in deine Verkleidung und werde Mitglied des Stammes der Hauts de Blond! An diesem Abend beginnen die Kinder mit dem Verkleiden ihres Ponys, dann können sie wie ein echter Indianer ohne Sattel reiten und in der Reithalle Ponyspiele machen, bevor sie zu einem 30-minütigen Ponyritt aufbrechen. Zum Abschluss des Abends, nachdem die Pferde um den Teich herum freigelassen wurden, werden die Kinder zu einem Essen am Feuer eingeladen: Barbecue, gegrillte Bananen mit Schokolade und Marshmallows werden diesen Tag voller Magie ausklingen lassen. Offen für Kinder, die bereits eine Ponytaufe gemacht haben und ab 5 Jahren. Nur mit Reservierung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Pays du Haut Limousin