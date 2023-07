VISITE: A LA DECOUVERTE DES CHEVAUX CENTRE EQUESTRE L’EQU’CRIN D’OLIMA Épinal, 12 juillet 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Venez assister à des démonstrations avec les chevaux au Centre équestre (sous forme de jeux), Stéphanie vous fera partager sa passion des chevaux et vous donnera des explications sur le bien-être animal.

Cet atelier sera suivie d’une visite des écuries.. Tout public

Vendredi 19:30:00 fin : . 10 EUR.

CENTRE EQUESTRE L’EQU’CRIN D’OLIMA Valllon d’Olima

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Come and watch demonstrations with the horses at the Equestrian Center (in the form of games), as Stéphanie shares her passion for horses and explains animal welfare.

This workshop will be followed by a tour of the stables.

Venga a ver demostraciones con los caballos del Centro Ecuestre (en forma de juegos). Stéphanie compartirá con usted su pasión por los caballos y le explicará sobre el bienestar animal.

Este taller irá seguido de una visita a los establos.

Kommen Sie zu Vorführungen mit Pferden im Reitzentrum (in Form von Spielen). Stephanie wird ihre Leidenschaft für Pferde mit Ihnen teilen und Ihnen Erklärungen zum Tierschutz geben.

Im Anschluss an den Workshop findet eine Besichtigung der Ställe statt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION