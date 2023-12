Les élancées : Décrochez moi ça Centre Equestre Le Deven Istres, 3 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Dans cette création poétique, le talentueux duo de Bêtes de Foire fusionne cirque, marionnettes et théâtre pour former un quatuor magique..

2024-02-13 15:00:00 fin : 2024-02-13 . .

Centre Equestre Le Deven Chemin De la Pinède

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this poetic creation, the talented Bêtes de Foire duo fuse circus, puppetry and theater to form a magical quartet.

En esta poética creación, el talentoso dúo Bêtes de Foire fusiona circo, marionetas y teatro para formar un cuarteto mágico.

In dieser poetischen Kreation verschmilzt das talentierte Duo von Bêtes de Foire Zirkus, Marionetten und Theater zu einem magischen Quartett.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme d’Istres