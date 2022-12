Séjour équestre et anglais Centre equestre le Calypso La Berthenoux Catégories d’évènement: Indre

Séjour équestre et anglais Centre equestre le Calypso, 18 juillet 2022, La Berthenoux. Séjour équestre et anglais 18 – 22 juillet Centre equestre le Calypso

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre equestre le Calypso la métairie 36400 La Berthenoux La Berthenoux 36400 Indre Centre-Val de Loire Ce séjour se déroulant dans un Centre équestre, nous mettrons l’accent sur la découverte du cheval et du monde de l’équitation. A travers les activités sportives (équitation), mais aussi les jeux, les contes, et cette année, nous allons faire un journal avec le lexique en Anglais du cavalier en continuité du livret du cavalier (activité réalisée l’année dernière en colo apprenante). Nous participerons ainsi à l’enrichissement des connaissances, à éveiller l’esprit de curiosité de l’enfant, à enrichir leur vocabulaire, en fixant sur le papier de manière ludique leurs découvertes. Ces découvertes seront complétées par la lecture de contes, les recherches dans des livres documentaires, des jeux sur le thème du cheval, et le montage d’une petite pièce de théâtre. Ce temps de « colo apprenante », le contact avec les animaux, la participation à la vie quotidienne permettra aux enfants de décompresser après une année perturbée, d’exprimer et de mieux gérer leurs émotions suite à la situation sanitaire

Age minimum 6 Age maximum 12

