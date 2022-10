Colo Apprenantes – Séjour Poney à Condom (32) Centre équestre Haou. Etrier Condomois., 24 octobre 2022, Condom.

Colo Apprenantes – Séjour Poney à Condom (32) 24 – 28 octobre Centre équestre Haou. Etrier Condomois.

Entré sur inscription de 20€ à 60€ par enfant.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi

Centre équestre Haou. Etrier Condomois. Route de Lectoure, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie

Cinq jours et quatre nuits dans la ferme équestre de l’Etrier Condomois à Condom dans le Gers (32). Ce séjour est ouvert à tous les enfants qu’ils soient débutants ou confirmés.

Nous participerons aux tâches quotidiennes de la ferme pour nourrir et soigner les poneys et chevaux. Il y aura des cours d’équitation tous les jours matin et après-midi ainsi que de nombreuses autres activités et animations.

Activités apprenantes

Des activités apprenantes autour de la science et la nature auront lieu tous les matins avant avant de rentrer dans l’approfondisement de ces activités avec le contact avec les chevaux.

Les chevaux et la nature

Fan de cheval, de grand air et de nature ? Prépare tes bottes et ta bombe ! Pendant cette semaine à Condom tu va pouvoir découvrir ou redécouvrir le monde des chevaux et des poney. Au rythme de la nature, il faudra nourrir et panser les animaux, apprendre à les équiper pour des petites leçons dans la carrière et des balades sur les sentiers Condomois.

Le domaine le Haou

Au cœur du Sud-Ouest, dans un ancien manoir du XVIIIe siècle entièrement rénové, le Gîte du Haou est idéal pour accueillir les groupes. Les hébergements se font en chambre de 4 ou 6, où tu pourras profiter de la soirée avec les copains ou les copines.

Tu pourras bénéficier des espaces natures aux alentours du gîte pour vivre des jeux organisés par l’équipe d’animation.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T19:00:00+02:00

Etrier condomois