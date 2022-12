Séjour Au galop 1 Centre Equestre Equi Libre La Ferme du Mas Château-Chervix Catégories d’évènement: Château-Chervix

Haute-Vienne

Séjour Au galop 1 Centre Equestre Equi Libre La Ferme du Mas, 7 juillet 2022, Château-Chervix. Séjour Au galop 1 8 – 18 juillet Centre Equestre Equi Libre La Ferme du Mas

Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre Equestre Equi Libre La Ferme du Mas 87380 Château-Chervix Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Séjour de 11 jours dans une ferme équestre où les enfants pourront pratiquer quotidiennement l’équitation. Idéal pour les enfants passionnés par l’environnement équestre. Outre l’équitation et le soin aux animaux, l’accent est mis sur la découverte de la vie collective.

Détails Catégories d’évènement: Château-Chervix, Haute-Vienne Autres Lieu Centre Equestre Equi Libre La Ferme du Mas Adresse 87380 Château-Chervix Ville Château-Chervix Age minimum 9 Age maximum 12 lieuville Centre Equestre Equi Libre La Ferme du Mas Château-Chervix Departement Haute-Vienne

