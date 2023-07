Mini séjour Equitation Centre equestre du Chateau Dangeul, 17 juillet 2023, Dangeul.

Mini séjour Equitation 17 – 21 juillet Centre equestre du Chateau sur inscriptions en Mairie. Tarifs en fonction des ressources des familles

Pour les amoureux de la nature! Les enfants découvriront la vie au centre équestre en participant à plusieurs ateliers présentant les différents animaux présents, leurs habitudes de vie et leurs besoins.

Le séjour sera aussi l’occasion de faire du sport, de se dépenser, en pratiquant quotidiennement l’équitation.

Les enfants seront ainsi engagés sur des activités pour développer des compétences en lien avec le socle de connaissances et de compétences de l’Education Nationale à savoir pour le sport » Appliquer des principes simples pour améliorer la performance dans des activités athlétiques et/ou nautiques ».

De plus la vie en collectivité sera l’occasion de travailler avec le groupe d’enfants le domaine 3 du socle de connaissances et de compétences : transmettre les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la constitution (« apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté » ainsi que « respect des choix personnels et des responsabilités individuelles »).

Centre equestre du Chateau 72260 Dangeul Dangeul 72260 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T19:30:00+02:00

2023-07-21T09:30:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

