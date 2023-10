Fête d’Halloween au domaine équestre des Archanges Centre équestre des Archanges Buis-les-Baronnies, 31 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Activités autour du poney, sur le thème d’Halloween et collecte de bonbons.

On vous attends déguisés et affreux pour un après-midi horrifique!.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

Centre équestre des Archanges avenue du rieuchaud les tuves

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween-themed pony activities and trick-or-treating.

We look forward to seeing you all dressed up and looking ghastly for a horrific afternoon!

Actividades para ponis con temática de Halloween y truco o trato.

¡Esperamos veros a todos disfrazados y con un aspecto espantoso para pasar una tarde terrorífica!

Aktivitäten rund um das Pony, das Thema Halloween und das Sammeln von Süßigkeiten.

Wir erwarten Sie verkleidet und gruselig für einen gruseligen Nachmittag!

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale