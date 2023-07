Jumping International Deauville Saint Gatien Centre équestre, Deauville Saint Gatien Saint-Gatien-des-Bois, 17 août 2023, Saint-Gatien-des-Bois.

Jumping International Deauville Saint Gatien 17 – 20 août Centre équestre, Deauville Saint Gatien Entrée libre, participation sur inscription

Jumping International Deauville Saint Gatien

Le Jumping International Deauville Saint Gatien est un nouveau jumping international de sauts d’obstacles organisé par l’association Deauville Saint Gatien Horse Company.

La première édition de ce jumping se tiendra à Saint Gatien des Bois du 17 au 20 août 2023.

C’est sur ce CSI 2 étoiles et 1 étoile que plus de 200 cavaliers français et étrangers se rencontreront, accompagnés de 360 chevaux qui seront, comme le veut la réglementation internationale, logés sur le site.

Le programme de la manifestation :

L’arrivée des chevaux est prévue le mercredi 16 août 2023 avec l’examen vétérinaire de rigueur.

Début de la compétition le jeudi 17 août 2023 dès 08h00.

4 épreuves seront programmées quotidiennement.

Point d’orgue du concours, le Grand Prix dominical sur des hauteurs de 1,45m et comptant pour la ranking list mondiale.

Le dimanche 20 août 2023, la finale du CSI 1 étoile avec un Grand Prix à 1,35m.

Des niveaux plus accessibles aux cavaliers amateurs sont également proposés :

Jeudi 17 août 2023 : 1* 130cm / 2* 135cm / 2* 140cm / 1* 120cm

Vendredi 18 août 2023 : 1* 110cm / 2* 135cm / 2* 145cm /1* 130cm

Samedi 19 août 2023 : 2* 135 cm / 2* 140cm / 1* 110cm / 1* 120cm

Dimanche 20 août 2023: 1* 125cm / 1* 135cm / 2* 145cm / 1* 115cm

Soirées tous les soirs avec animation DJ

Centre équestre, Deauville Saint Gatien 13 Route de saint benoit, 14130 Saint Gatien des Bois Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie

Jumping Sport

Deauville Saint Gatien Horse Company