Séjour « En selle et Gretel » 23 – 27 octobre Centre équestre de Lauzerte 450€ par enfant pour un séjour

Au Pays Quercy de Serres appelé ainsi à cause de ses vallées et plateaux qui forment un dessin semblable à la serre d’un rapace, le Domaine équestre fait face au village médiéval de Lauzerte, classé parmi les Plus Beaux Villages de France ! Lauzerte dispose d’un patrimoine remarquable : la Place des Cornières et ses arcades, l’Eglise Saint-Barthélémy, la Barbacane et son point de vue, le Jardin du Pèlerin, les maisons médiévales, les pigeonniers…

Notre séjour, dans le Tarn et Garonne, aura donc pour thème « l’équitation » et tourne autour des activités équestres.

Notre groupe se composera de 24 enfants de 6 à 11 ans pour 3 accompagnants.

Nous avons choisi ce thème pour permettre aux enfants de sortir de leur milieu urbain. Ces jeunes vivants, pour la plupart, en hyper centre, il est important pur l’association de proposer un séjour dans la nature et des activités en lien avec l’environnement. Grâce à ça, nous espérons sensibiliser les enfants aux différentes problématiques environnementales.

Centre équestre de Lauzerte LAUZERTE Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie

Nord Loisirs Enfance