29ème forestière Centre équestre de la Picardière Vierzon, 5 novembre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Randonnée pédestre, 7 – 13 – 19 et 26 km. Randonnée VTT 25 – 42 et 56 km.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 09:00:00. .

Centre équestre de la Picardière

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Hiking, 7 – 13 – 19 and 26 km. Mountain biking 25 – 42 and 56 km

Senderismo, 7 – 13 – 19 y 26 km. Bicicleta de montaña, 25 – 42 y 56 km

Wandern, 7 – 13 – 19 und 26 km. MTB-Wanderung 25 – 42 und 56 km

