Concours de Saut d’obstacles (CSO) Centre Equestre Andernos-les-Bains, 12 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Epreuve qualificative du Jumping International de Bordeaux 2024, organisée par le Centre

équestre d’Andernos.

Buvette, restauration sur place.

De 8h à 18h, Centre équestre (1 chemin René Bonat- Rte de Bordeaux).

Accès gratuit..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Centre Equestre Chemin René Bonat

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Qualifying event for the Jumping International de Bordeaux 2024, organized by the Centre

equestrian center.

Refreshment bar, on-site catering.

8 am to 6 pm, Centre équestre (1 chemin René Bonat- Rte de Bordeaux).

Free admission.

Prueba clasificatoria para el Concurso de Saltos Internacional de Burdeos 2024, organizado por el Centro

ecuestre de Burdeos.

Bar y catering in situ.

De 8:00 a 18:00 h, Centro Ecuestre (1 chemin René Bonat- Rte de Bordeaux).

Entrada gratuita.

Qualifikationsprüfung für das Internationale Springreiten von Bordeaux 2024, organisiert vom Centre Andernos

pferdesport in Andernos.

Getränkestand, Verpflegung vor Ort.

Von 8 bis 18 Uhr, Reitzentrum (1 chemin René Bonat- Rte de Bordeaux).

Kostenloser Zugang.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Andernos-les-Bains