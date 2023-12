Concours Départemental Officiel de Sauts d’Obstacles (CSO Challenge du Lot) Centre Equestre ACE Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00 Concourt équestre de saut d’obstacles ouvert à tous les cavaliers licenciés du Lot. Venez découvrir l’ambiance conviviale d’un concours..

Buvette et petite restauration sur place EUR.

Centre Equestre ACE Gourdon Roquemeyrine

Gourdon 46300 Lot Occitanie

