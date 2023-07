Exposition : d’hier à aujourd’hui, autour de matériels gaziers et électriques anciens Centre ENEDIS – GRDF Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

9, place de la Pucelle

– Exposition D’hier à aujourd’hui autour de matériels gaziers et électriques anciens par l’Amicale de Sauvegarde du Patrimoine Électrique et Gazier (ASPEG).

Sam 16 et dim 17 : de 10h à 18h

– Concert de l’Orchestre Norman’Dixie, place de la Pucelle.

Sam 16 : de 12h à 17h

– Animation de danses avec l’association Dancing in the rain, place de la Pucelle.

Dim 17 : de 12h à 17h

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Amicale de Sauvegarde du Patrimoine Électrique et Gazier