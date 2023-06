Le Noyer l’été en montagne 11-15 ans Centre Elsa Triolet, Le Noyer Le Noyer, 10 juillet 2023, Le Noyer.

Le Noyer l’été en montagne 11-15 ans 10 – 24 juillet Centre Elsa Triolet, Le Noyer 47,00€ par jour

8 jours ou 15 jours (au choix) pour de belles aventures d’été en montagne. Au cœur de la magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa Triolet vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Sous le soleil généreux des Hautes-Alpes, les jeunes découvriront un environnement naturel d’exception et les plaisirs que nous offre la montagne pendant l’été à travers différentes activités de pleine nature.

Le séjour offre d’innombrables activités de pleine nature.

Au programme : de la randonnée en montagne, du camping avec baignade et activités nautiques.

Et selon les envies et intérêts de chacun(e), des affûts pour observer les animaux sauvages, l’entretien quotidien du jardin et collecte des légumes. Le soin aux poules et canards dans notre grand poulailler. Et bien sûr des jeux et soirées décidées en concertation avec les animateurs et les jeunes.

Centre Elsa Triolet, Le Noyer le Claret 05500 Le Noyer Le Noyer 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T06:30:00+02:00 – 2023-07-10T07:30:00+02:00

2023-07-24T07:00:00+02:00 – 2023-07-24T07:30:00+02:00

