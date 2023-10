Avec le vent et les marées Centre ELIE MOMBOISSE PORTBAIL, 31 juillet 2023, PORTBAIL.

Avec le vent et les marées 31 juillet – 9 août Centre ELIE MOMBOISSE Sur inscription. Tarif à partir de 695,00 €

Avec le vent et les marées ; tes amis et toi allez vivre a 100% ce séjour face à la mer, faire le plein de sensations autour du vent ,du sable et de l’eau !

Au programme:

initiation pêche à pieds pour découvrir les secrets de l’estran ,des animaux cachés et la protection de l’environnement.

Découverte du pilotage de char à voile avec 4 séances de 2h. Expérimenter énergie éolienne, sentir la sensation de vitesse dans ce drôle d’engin.

Journée au Forest Adventure pour un parcours accro-branches !

Randonnée sur le Sentier des Douaniers, GR223. Découverte d’un site protégé Natura 2000 à la vue exceptionnelle avec repas trappeur.

Activités quotidiennes de bord de mer; baignades, land ‘art, jeux de plage, pour se détendre et s’amuser.

Les incontournables; grands jeux collectifs de coopération, activités créatives, veillées…

Pense à te protéger de l’eau et du vent !, Bottes de pluie, lunettes de soleil, et veste imperméable sont de rigueur.

Aucun document d’aptitude nécessaire pour ce séjour.

L’écoute et le respect des rythmes permettront la tenue d’un séjour où tous, profiteront et s’épanouiront.

Centre ELIE MOMBOISSE 4, rue Pierre Curie, 50580 PORTBAIL PORTBAIL Normandie Le Centre Elie Momboisse se compose de 35 chambres avec lits individuels simples ou superposés permettent l'accueil de 100 enfants et leur encadrement.

Le Nouvel Hotel,face à la mer, 11 chambres de 1 à 6 lits.

Le Bleu-Vert, face à la mer, 15 chambres de 2 à 7 lits, équipées de sanitaires douches.

L’annexe, 9 chambres de 1 à 6 lits.

La salle à manger, face à la mer permet d’accueillir 120 convives installés dans espace dédié.

Le service est éffectué, sauf organisation spécifique, par table de 6 ou 7 personnes.organisés



Les repas sont confectionnés sur place par un cuisinier et son second, tous deux permanents.

Les menus favorisent les produits BIO, les circuits courts et les produits régionaux.

Nous prenons en compte les aspects médicaux et confessionnels pour la proposition de menus de substitution.

Des Barbecues peuvent être organisés sous contrôle du chef cuisinier.



4 salles d’activités permettent aux groupes d’avoir un lieu dédié lors de leur séjour.

Du matériel fongible et des jeux de plages sont mis à disposition dans ces salles.



3 salles d’activités communes avec jeux divers (table de ping pong, baby foot, jeux de sociétés…) et une salle de projection permettent aux visiteurs de pleinement profiter de leur séjour les pieds dans l’ea Par le train : gare de Valognes (Cherbourg – Paris Saint-Lazare) 35 km du centre. Prévoir 40 min de car.

gare de Granville (Granville – Paris Montparnasse), 90 km du centre. Prévoir 1h de car.

Par la route : 345 km de Paris. Autoroute A13 jusqu’à Caen, puis N13 jusqu’à Carentan. Enfin D903 jusqu’à Portbail.

180 km de Rennes. Autoroute A84 jusqu’à Avranches, D973 pour Granville, D971 pour Coutances, D2 pour Lessay et D650 pour

Portbail

Par avion : aéroport Caen Carpiquet à 110 km du centre. Prévoir 45 mn de ca

