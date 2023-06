Troubades de Barjols Centre ÉLIAS de Barjols Barjols, 10 juillet 2023, Barjols.

Troubades de Barjols 10 – 23 juillet Centre ÉLIAS de Barjols Entrée libre et gratuite sur toute la durée du festival. Spectacles au Chapeau

Premier Festival d’Arts de Rue à Barjols « Les Troubades d’Elias »; inspiré et en la mémoire d’un poête, chanteur, jongleur nommé Elias, le troubadour emblématique de Barjols!

Mais que serait un Troubadour de nos jours?

A partir du 10 juillet et jusqu’au démarrage du festival le 20 juillet; des ateliers artistiques pluridisciplinaires ouvert à tous seront proposés afin d’explorer et révéler son identité artistique de Troubadour actuel! 2 semaines de résidence avec des ateliers d’Ecriture, Slam, Jonglage, expression corporelle et création de costumes « upcycling »… Autant de clés que de possibles inventions de personnages en réponse à cette question!

Une scène ouverte sera proposé lors du festival aux participants qui souhaitent partager leur nouvelle identité de troubadour !

A partir du 20 et jusqu’au 23 juillet: Le Festival!

C’est l’inauguration de la place Elias qui lancera les Troubades d’Elias. S’enchaineront 3 jours de spectacle: concerts, théâtre, danse, poésie, clown, cirque, jonglerie, cabaret, contes, performances… ainsi que diverses animations: ateliers, piques niques, exposition, conference…

Les Troubades d’Elias est un projet à l’intiative de l’Association Barjol Bouge et l’Association Morphose Flow.

Soutenu par la DRAC PACA, été culturel 2023 et la Mairie de Barjols.

Centre ÉLIAS de Barjols Boulevard Grisolle 83670 Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

2023-07-23T10:30:00+02:00 – 2023-07-23T18:59:00+02:00

