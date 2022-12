Cabanes & feu de camp dans les Cévenes Centre EEDF Moulin du Franquet Saint-Alban-sur-Limagnole Catégories d’évènement: Lozère

Ce séjour est un camp scout laïque qui se déroulera du 9 au 22 juillet au Moulin du Franquet, en Lozère sur un grand terrain de campisme traversé par une petite rivière.

Les jeunes, en fonction de leur âge, seront répartis en 3 villages:

– Les lutins (6-8 ans)

– Les louveteaux (8-11 ans)

– Les éclés (11-15 ans) Chaque village construira son camp en apprenant les techniques de froissartage pour imaginer et concevoir les tables, les vaisseliers, des cabanes…. Ce séjour se déroulera entièrement dans la nature que les jeunes apprendront à découvrir et apprivoiser par des ateliers et des jeux de piste, de coopération… Cela permettra d’exploiter leurs savoirs appris durant l’année scolaire et d’en apprendre de nombreux autres ! Le fonctionnement du camp étant l’affaire de tous et toutes, les jeunes sont répartis en équipes de vie et prennent en charge les services de la vie quotidienne : la cuisine, la vaisselle, l’aménagement du camp…

