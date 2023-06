Camp d’été pleine nature Carmagnole Centre EEDF international de Bécours Verrières, 9 juillet 2023, Verrières.

Permettre l’acquisition progressive de l’autonomie. Les enfants seront associés aux temps de préparation des activités. Un des objectifs principaux du camp est le développement de l’autonomie. Il se fait différemment en fonction de l’âge des enfants et passe par des moyens adaptés comme la prise en charge de l’organisation des services (cuisine, vaisselle) ou la préparation d’activités et de sorties (projet d’équipages pour les éclaireuse/éclaireurs, randonnées pour les louveteaux) ou encore par la prise de responsabilité à travers d’un rôle tenu dans une petite équipe de vie. Monter son camp, tables, tentes, cuisiner, faire la vaisselle, tenir les temps de vie quotidienne. Les 11 – 15 ont chacun un rôle à tenir pendant le camp (coordinateur d’équipage, trésorier, intendant, secrétaire, infirmier, responsable communication, etc.).

Favoriser la cohésion et la coéducation dans un groupe. Chacun est amené à apprendre à l’autre dans un esprit d’entraide ; de la même manière, il apprend de l’autre, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte : c’est la coéducation. Groupes de vie (équipages, sizaines, clan), groupes de services, temps d’activité en petits groupes sont les bases de la vie collective. Une grille de service permet de répartir les tâches quotidiennes par roulement. Au cours du camp les éclaireuses/éclaireurs -11 à 15 ans – sont amenés à réaliser une sortie en autonomie de 48 heures (l’exploration) et les louveteaux – 8 à 11 ans – une randonnée encadrée, itinérante et campée.

Sensibiliser les enfants et les jeunes à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Les questions d’environnement, de recyclage, de tri et de diminution des déchets sont prises en compte dans le déroulement du séjour : toilettes sèches, tri sélectif, compostage, démarche zéro déchets, sensibilisation des enfants à ces démarches. Activités autour de la flore et la faune locales, randonnées, fabrication de produits d’entretiens et d’hygiène écologiques, utilisation de produits biodégradables.

Encourager la prise de parole en groupe et l’expression orale. L’enfant est acteur de son séjour, il faut donc lui laisser des temps où il peut choisir, décider avec les autres de l’activité.

Certaines activités comme les sorties sont choisies ensemble, d’autres sont élaborées en petits groupes ou par tous (entreprise collective). La pratique des conseils en grand comme en petits groupes favorise la prise de parole et l’expression d’un point de vue. Elle ouvre sur des temps démocratiques qui permettront à chacun de formuler une idée, de la confronter au groupe et de la faire évoluer vers une décision commune.

