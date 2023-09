Basilic Swing Centre Edmond Fleg Marseille Marseille, 19 octobre 2023, Marseille.

Basilic Swing Jeudi 19 octobre, 19h30 Centre Edmond Fleg Marseille 13 / 17€

Le Centre Fleg fait sa rentrée musicale et ne rompt pas avec sa tradition de recevoir le groupe jazz klezmer et manouche Basilic Swing !

PAf : 17 € non adh/ 13€ adh

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Centre Edmond Fleg Marseille 4 Impasse Dragon , 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-19T19:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00