♫jazz manouche-tzigane-klezmer♫ Centre Edmond Fleg Marseille 4 Impasse Dragon , 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Basilic Swing revient au Centre Edmond Fleg à Marseille le mardi 8 novembre à 19h30 !

Venez découvrir leur nouvel album : « Origines » ! Plongez au coeur des origines du jazz manouche, musique envoutante, festive et émouvante!

La version quartet de Basilic Swing, le groupe de jazz manouche-klezmer-tzigane marseillais (mais de renommée nationale) se compose de 2 guitares (Benjamin Marciano et Pierre Zeinstra), 1 violon (Frédéric Ladame) et d’1 contrebasse (David Bergeron). Ce quartet plein de complicité vous emmènera en voyage musical aux origines du jazz manouche.

Le Centre Fleg, en plein coeur de marseille, vous accueille dans sa salle de concert très conviviale. Des tables et des chaises sont disposées comme dans un cabaret pour une ambiance intimiste.

Le concert est ouvert à tous

Pensez néanmoins à réserver (jauge limitée)

