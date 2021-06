CENTRE EDEN : le réveil 2021 Cuisery, 27 juin 2021-27 juin 2021, Cuisery.

CENTRE EDEN : le réveil 2021 2021-06-27 – 2021-06-27 centre Eden 126 rue de l’eglise

Cuisery 71290

2 2 EUR « La nature est une horloge au mécanisme judicieux qui marque le temps qui passe.

Mais cette fois-ci, elle a décidé en votre compagnie de marquer son réveil 2021 par un rendez-vous de ré-ouverture au cœur du Centre Eden : de l’insolite pour commencer, de la curiosité pour continuer et de l’émerveillement pour ponctuer le lancement officiel de la prochaine saison.

Les guides d’un jour sont sur leur 31, les animateurs s’apprêtent à vous faire voyager pendant que faune et flore s’impatientent de vous retrouver.

En respect du protocole sanitaire, plusieurs départs d’extérieur par jour sont programmés

Réservez vos places !

Après une première expérience très appréciée à l’occasion de son 20 eme anniversaire, l’équipe du centre EDEN a à nouveau fait appel aux talents de Thomas Volatier pour concocter une visite rafraichissante, pleine de surprise et de curiosité.

Un RDV de lancement de saison à ne pas râter ! Une véritable occasion de se divertir et de redécouvrir le centre EDEN et ses nouveautés !

Exceptionnellement, l’espace muséographique du centre EDEN sera fermé le dimanche 27/06.

