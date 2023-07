Visite de l’exposition temporaire « La nature, tout un art » Centre Eden Cuisery, 16 septembre 2023, Cuisery.

Le centre Eden a souhaité mettre en scène, cette année, la source d’inspiration que représente la nature et les créations artistiques qu’elle a fait naître.

L’exposition « La nature, tout un art » met à l’honneur plus d’une quinzaine d’artistes, pour la plupart locaux, et aborde ce lien si étroit qu’ils ont avec la nature. Ils retranscrivent dans leurs œuvres leur sensibilité à la nature et s‘expriment à travers différents médias : peinture, sculpture, dessin, créations personnelles, land art, etc.

Les messages délivrés à travers les œuvres peuvent être à la fois un hommage, un témoignage, un ressenti, une reproduction fidèle ou encore une alerte. Ces passionnés de nature invitent ainsi chacun d’entre nous à observer, à se questionner, à contempler, à réveiller notre âme d’enfant, à s’émerveiller tout simplement et à laisser la possibilité à notre créativité de s’exprimer.

Profitez de votre visite pour découvrir l’espace muséographique du centre Eden consacré à la nature bourguignonne.

Centre Eden 126 rue de l’Église, 71290 Cuisery Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Centre Eden