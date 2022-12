Cani rando au naturel Centre ECOLE DES NEIGES, 15 août 2021, LAMOURA.

Cani rando au naturel 15 – 22 août 2021 Centre ECOLE DES NEIGES

Sur inscription. Tarif à partir de 569,00 €

Pour une semaine de complicité avec les chiens et la nature !

Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA LAMOURA Jura Bourgogne-Franche-Comté Route : Sortie Dole, puis RN5 via Champagnole, Les Rousses Train : gare de Morez ou Saint-Claude, gares TGV de Frasne et Vallorbe, puis navette en bus Aéroport : Cointrain à Genève (45 minutes de route) puis navette en bus [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Le centre de Lamoura est situé dans le Haut-Jura en région Bourgogne-Franche-Comté, à quelques kilomètres de la Suisse. Le chalet est composé de 30 chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de douches et WC privatifs et de 4 grandes chambres mansardées de 8 à 10 lits. Des salles d’activités (ludothèque, salle de gym, …) et une grande salle polyvalente équipée d’une sono complètent cet équipement. Durant leur séjour, les enfants pourront profiter de la piscine couverte et chauffée (16x8m), de la salle de gym et sa structure d’initiation à l’escalade. Ambiance montagne assurée avec la salle polyvalente et sa cheminée !! L’équipe permanente du centre veillera au bon déroulement du séjour et du respect des gestes barrières et des mesures de protection face aux riques liés au Covid-19. L’équipe du personnel de service reste également mobilisée pour assurer un nettoyage quotidien selon le protocole sanitaire en vigueur cet été.

Rejoins la meute et découvre le Jura avec au programme durant ce séjour:

5 séances d’activités en compagnie des chiens pour découvrir la Cani-Rando !

Balade en trottinette

Randonnée orientation

Nuit sous tipi

Tu bénéficieras également d’activités ludiques et sportives. Après ces journées bien remplies, tu profiteras de la piscine du centre et participeras à des veillées chaleureuses et amusantes.

Pratique régulière d’activité sportive conseillée. Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour participer à ces activités.

Equipement nécessaire : chaussures de marche montantes, sac à dos, pantalon léger

