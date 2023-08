Marché de Noël Centre du village Wattwiller, 8 décembre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Une vingtaine d’exposants proposent leurs créations artisanales. Nombreuses animations pour toute la famille, concert, restauration….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:30:00. EUR.

Centre du village

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



About twenty exhibitors propose their handicrafts. Numerous animations for the whole family, concert, restoration…

Una veintena de expositores ofrecen su artesanía. Numerosas actividades para toda la familia, conciertos, catering…

Etwa zwanzig Aussteller bieten ihre handwerklichen Kreationen an. Zahlreiche Animationen für die ganze Familie, Konzert, Verpflegung…

