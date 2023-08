Fêtes Patronales de la Bixintxo centre du village Urrugne, 1 septembre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

18h30 : 1/2 finale et finale du tournoi de Mus Pasoka-Pasoka, salle polyvalente

19h : apéritif, salle polyvalente

21h : Repas Paella animé par Tarrapatakan, salle Polyvalente (Melon-jambon, Paëlla, fromage, tarte aux pommes)

Minuit : DJ UBK.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . .

centre du village

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6:30 pm: 1/2 final and final of the Mus Pasoka-Pasoka tournament, salle polyvalente

7pm: aperitif, salle polyvalente

9pm: Paella dinner with Tarrapatakan, salle Polyvalente (Melon and ham, paella, cheese, apple pie)

Midnight : DJ UBK

18.30 h: 1/2 final y final del torneo Mus Pasoka-Pasoka, sala polivalente

19h: aperitivo, sala del pueblo

21:00 h: cena de paella con Tarrapatakan, Sala Polivalente (melón y jamón, paella, queso, tarta de manzana)

Medianoche DJ UBK

18.30 Uhr: 1/2 Finale und Finale des Mus Pasoka-Pasoka-Turniers, Mehrzweckhalle

19 Uhr: Aperitif, Mehrzweckhalle

21 Uhr: Paella-Essen mit Musik von Tarrapatakan, Mehrzweckhalle (Melone-Schinken, Paella, Käse, Apfelkuchen)

Mitternacht: DJ UBK

Mise à jour le 2023-08-15 par Office de Tourisme Pays Basque