Marché de Noël de Servoz Centre du village Servoz, 10 décembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Marché de Noël dans le village de Servoz..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Centre du village

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market in the village of Servoz.

Mercado de Navidad en el pueblo de Servoz.

Weihnachtsmarkt im Dorf Servoz.

