FERIA DU MONT BLANC // 1ère Edition // Servoz 2023 Centre du village Servoz, 14 juillet 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Le tout nouveau Comité des fêtes & de la Culture des Vallées du Mont Blanc & La mairie de Servoz, vous présentent un week end aux couleurs de la camargue !.

2023-07-14 11:00:00 fin : 2023-07-14 18:30:00. .

Centre du village

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The brand new Comité des fêtes & de la Culture des Vallées du Mont Blanc & La mairie de Servoz, present you a weekend in the colors of the camargue!

El flamante Comité des fêtes & de la Culture des Vallées du Mont Blanc y La mairie de Servoz presentan un fin de semana con los colores de la Camarga.

Das neu gegründete « Comité des fêtes & de la Culture des Vallées du Mont Blanc » & die Gemeindeverwaltung von Servoz präsentieren Ihnen ein Wochenende in den Farben der Camargue!

