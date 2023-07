VIDE GRENIERS centre du village Salasc, 6 août 2023, Salasc.

Salasc,Hérault

Venez chiner des bonnes occasions.

Pour les exposants : 5€ les 3 mètres.

Gratuit pour les adhérents de l’association « Les amis de Salasc ».

Inscription obligatoire auprès de Bernard au 06 84 52 62 09 avant le 3 août..

2023-08-06 06:00:00 fin : 2023-08-06 16:00:00. .

centre du village

Salasc 34800 Hérault Occitanie



Come and hunt for bargains.

For exhibitors: 5? per 3 metres.

Free for members of the « Les amis de Salasc » association.

Please register with Bernard on 06 84 52 62 09 before August 3.

Ven a buscar gangas.

Para los expositores: 5? por 3 metros.

Gratis para los miembros de la asociación « Les amis de Salasc ».

Inscríbase con Bernard en el 06 84 52 62 09 antes del 3 de agosto.

Kommen Sie und stöbern Sie nach Schnäppchen.

Für Aussteller: 5? pro 3 Meter.

Kostenlos für Mitglieder des Vereins « Les amis de Salasc ».

Anmeldung bei Bernard unter 06 84 52 62 09 bis zum 3. August erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT DU CLERMONTAIS